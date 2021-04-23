По итогам соревнований 32 студента стали победителями профессионального конкурса Учитель будущего. Студенты. Финал соревнований завершился в Парке науки и искусства Сириус.

По итогам соревнований 32 студента стали победителями профессионального конкурса "Учитель будущего. Студенты". Финал соревнований завершился в Парке науки и искусства "Сириус".Победители представляют 16 регионов России. Большинство финалистов проживают в Южном, Центральном и Северо-Западном федеральных округах.Победителей и организаторов конкурса поприветствовала вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оргкомитет проекта. По ее словам, 30% участников конкурса уже являются сотрудниками образовательных учреждений.Голикова напомнила, что повышение качества образования – одна из приоритетных задач государства. "Конкурс «Учитель будущего. Студенты» и президентская платформа «Россия – страна возможностей» являются эффективными инструментами для ее решения", – сказала она.Зампред правительства указала на важность сохранения традиций российской школы и необходимость применять в профессии передовые методики. "Уверена, вы станете прекрасными учителями, наставниками и друзьями для ваших будущих учеников. Желаю каждому из вас успехов в вашей благородной профессии учителя Удачи в финале!» – добавила Голикова.В первый день после открытия конкурса финалисты участвовали в деловой игре-конференции "Школа будущего". Во второй день им предстояло разработать и провести воспитательное мероприятие для учеников лицея "Сириус". Затем финалисты разрабатывали методический конструктор.Финалисты конкурса смогут пройти стажировки во всероссийских детских центрах – "Артек", "Океан", "Орленок", "Смена". Также они получат призы от компании Яндекс и получат возможность использовать в работе ее образовательные сервисы.Также победителей ждет проектное финансирование. Члены сообщества конкурса смогут поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса "Учитель будущего".Президентская платформа "Россия – страна возможностей" создана по инициативе Владимира Путина. Организация работает над повышением социальной мобильности, обеспечением самореализации граждан и развивает одноименную платформу, состоящую из 26 проектов. Среди них – конкурс управленцев "Лидеры России", конкурс для школьников "Большая перемена", проект "Профстажировки 2.0" и другие.