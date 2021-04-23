Президент России ответил на инициативу Владимира Зеленского провести диалог на Донбассе.

Президент России ответил на инициативу Владимира Зеленского провести диалог на Донбассе.Свою позицию он озвучил на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве. По словам главы государства, украинские власти сделали много для того, чтобы разрушить отношения двух стран. Владимир Путин выразил сожаление по этому поводу.При этом он отметил, что если Владимир Зеленский желает исправиться и возродить конструктивный диалог – Россия это одобряет. Глава государства добавил, что если речь опроблемах Донбасса, то прежде всего украинские власти должны увидеться с руководителями ДНР и ЛНР, а затем выносить эти вопросы на обсуждение с другими государствами.Если же речь о развитии отношений России и Украины, то владимир Путин готов встретить президента Незалежной в Москве. Александр Лукашенко согласился с позицией коллеги. Политики сошлись во мнении, что такие предложения Владимира Зеленского показывают его намерение избежать решения проблемы Донбасса и наплевать на Минские соглашения.В свою очередь политолог Марат Баширов считает, что Владимир Путин своим ответом загнал Владимира Зеленского в тупик. Он отметил, что президент России пригласил коллегу в Россию, чтобы обсудить двусторонние отношения, а не вопросы Донбасса. "Тонкий троллинг", – констатировал эксперт.Ведь, от встречи в Москве, то будет выглядеть трусом, а приехав – глупцом. Точку зрения политолога разделяет украинскийэкс-заместитель генпрокурора Украины Ренат Кузьмин.