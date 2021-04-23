Источник установили специалисты Росприроднадзора.

В Вязниках инспекторы Росприроднадзора «молочный» ручей в микрорайоне Ефимьево.Установлено, что визуальные признаки загрязнения воды отсутствуют. Однако при проверке верховьев водоёма представители ведомства установили источник сброса сточных вод. Они имеют признаки хозяйственно-бытового загрязнения.Объекты негативного воздействия отсутствуют, поэтому результаты проверки будут переданы в департамент природопользования и охраны окружающей среды Владимирской области.Напомним, что в прошлые выходные жители микрорайона обнаружили, что местный ручей в «молочную реку». Естественный цвет воды поменялся на белый.