Выставка Таблица и палитра представлена в Доме учёных Курчатовского института в Москве.

Возвращаемся к главной новости дня. Напомним, пост покидает гендиректор музея-заповедника Светлана Мельникова. Ее деятельность запомнится планомерной работой по сохранению историко-культурного наследия, прорывными проектам, яркими выставками. Одна из них - "Таблица и палитра" в Доме учёных Курчатовского института в Москве.Пунцовые кисти иван-чая, пронизанные солнцем. Сияющие золотом купола Успенского собора на фоне глубокого, синего грозового неба. "Клязьменская пойма" - знаковый пейзаж Валерия Кокурина. Как вспоминал сам народный художник, цвет мокрого кипрея - "горящий как пламя" - долго не давался. Передать его мастер смог только итальянскими красками, которые привезли друзья. Сегодня возможности - иные. Химия позволяет передать самые необыкновенные сочетания. Эту выставку замминистра культуры Алла Манилова назвала "возвращением". В далёком 1968-ом в Доме учёных Курчатовского института Ким Бритов и Владимир Юкин - будущие мэтры владимирской школы живописи - представили свыше 60 работ. И это была точка отсчёта для нового направления в отечественном искусстве.Алла Манилова, заместитель министра культуры РФ: «Сакральна потому, что художники владимирской школы вернулись сюда, в этот дом. Уже в роли классиков владимирской художественной школы, а во-вторых, всё происходящее- совершенно эксклюзивно. Всё, что делается Курчатовским институтом с нашими ведущими культурными институциями- это всё произведено в одном экземпляре»."Таблица и палитра" - первая художественная экспозиция в стране, посвящённая Году науки и технологий. Она помогает раскрыть и секреты состава красок. Художники всегда создавали собственные комбинации, экспериментировали с фактурой. Эта сила света и цвета- результат творческих поисков. Наталья Бритова, дочь родоначальника владимирской школы живописи подчёркивает: с физиками-ядерщиками художников связывала искренняя дружба.Наталья Бритова, дочь народного художника России Кима Бритова, заслуженный художник России: «Яркое, эмоциональное, образное. Мне он всегда говорил, я всегда думал, что самое главное - цвет. Он всегда достигал яркости цвета. А к концу жизни - самое главное - энергия. Какая энергия заложена в картину».В столицу Владимиро-Суздальский музей-заповедник привез лучшие работы мэтров владимирской школы из своего собрания. Сумев удивить. В 70-ые именно владимирцы стали символом смелости в искусстве. Той, что "прорастала" и сквозь советские ограничения.Ермолай Солженицын, сын Нобелевского лауреата Александра Солженицына: «Выставка прекрасная. Я очень люблю эти края - владимирские и суздальские. Природа там замечательная, краски замечательные».Светлана Мельникова благодарит Михаила Ковальчука за помощь в организации выставки. Директор Курчатовского института входит в Попечительский совет Фонда развития музея. Впереди - новые совместные проекты - от издательской до исследовательской деятельности. Их предусматривает договор с национальным центром.Михаил Ковальчук, директор национального исследовательского центра «Курчатовский институт»: «Владимиро-суздальская эпопея, эпоха, она ещё интересна и тем, что одним из важнейших партнёров в изучении историко-культурного наследия является институт археологии».Светлана Мельникова, генеральный директор ВСМЗ (с 2010 по 2016 г.г. и декабря 2018 г. по апрель 2021 г.): «Очень многое уже было сделано. Институт помог в изучении находок со стоянки Сунгирь. Были изучены вложения в кресты, найденные во время археологических раскопок. Сейчас происходит работа с мозаикой с часовни надгробия Дмитрия Михайловича Пожарского. Впереди- непростые реставрационные работы».Уводя в историю, напоминая о темперных красках и владимирских традициях, выставка говорит и о возможностях сегодняшнего дня. На стыке искусства и науки. Прорывы в которых совершает человек.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии пресс-службы Владимиро-Суздальского музея-заповедника.