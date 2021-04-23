Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Перми Проинвестбанка, передает . Регулятор обнаружил у редитной организации махинации с отчетностью. Так, банк занижал ..

Центральный банк России отозвал лицензию у зарегистрированного в Перми Проинвестбанка, передает . Регулятор обнаружил у редитной организации махинации с отчетностью. Так, банк занижал уровень необходимых для формирования резервов, а также завышал стоимость собственного имущества для того, чтобы улучшить свои финансовые показатели.