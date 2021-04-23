С 23 апреля холдинг «РЖД» на бессрочной основе восстанавливает бесплатный проезд на поездах дальнего следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим.

С 23 апреля холдинг «РЖД» на бессрочной основе восстанавливает бесплатный проезд на поездах дальнего следования участникам и инвалидам Великой Отечественной войны с одним сопровождающим.Напомним, в прошлом году такая возможность была ограничена из-за сложной эпидемиологической ситуацией и административных решений в ряде субъектов Российской Федерации.Участники и инвалиды Великой Отечественной войны с одним сопровождающим могут бесплатно путешествовать по железной дороге в любой момент времени без ограничения количества поездок. Такая возможность распространяется на поездки в вагонах всех классов обслуживания всех поездов дальнего следования холдинга, курсирующих во внутрироссийском сообщении.Сборы за оформление (резервирование, переоформление, восстановление, возврат) проездных документов не взимаются. Также с участников и инвалидов Великой Отечественной войны и их сопровождающего лица не взимается плата за сервисные услуги, в том числе постельные принадлежности и питание.