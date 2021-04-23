Он сменил на этом посту Светлану Мельникову.

Новым директором Владимиро-Суздальского музея-заповедника стал бывший член Совета Федерации от Владимирской области и экс-заместитель Светланы Орловой Сергей Рыбаков. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта.Напомним, что сегодня утром стало известно о трудового договора со Светланой Мельниковой, которая руководила ВСМЗ последние годы.Сергей Рыбаков - генерал-майор в отставке. С октября 2014 года занимал пост председателя комитета СФ по науке, образованию и культуре.