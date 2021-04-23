Днем 22 апреля на 40-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге произошла жуткая авария, передает . Все началось с того, что из-за поломки в средней полосе остановился манипулятор на ..

Днем 22 апреля на 40-м километре внутреннего кольца КАД в Санкт-Петербурге произошла жуткая авария, передает . Все началось с того, что из-за поломки в средней полосе остановился манипулятор на базе МАЗ. В него врезалась легковушка, а затем ее догнала фура Volvo. В результате последнего столкновения начался пожар. Водитель и двое пассажиров легковушки сгорели заживо. Происходящее сняли на видео камеры наружного наблюдения.