Девочки играют не только в хоккей. Мотоспортом она занимается с трех лет.

Девочки играют не только в хоккей. Мотоспортом она занимается с трех лет.Чаще всего Марта ездит на 50-ти кубовом байке. Он, кстати, может ехать до 80 км в час. В город не выпускает отец - профессиональный мотогонщик Андрей Чернов. Он же помогает готовиться к соревнованиям. Откуда возникла любовь к мотоспорту? И какие перспективы ждут Марту в будущем? Смотрите в репортаже Артёма Яковенко в субботу, в 8.00.Андрей Чернов, профессиональный мотогонщик, папа Марты:- Двух лет она участвует в гонках на беголовелах и с 2х лет она рулит и и тормозит сама, со мной вместе она ездила. И с трех - она уже поехала сама и с тех пор она гоняет на всяких мотиках, беговелах и велосипедах. И 3-5 у неё в неделю тренировки. Вот такая она у нас крутая.