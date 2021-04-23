Оперативниками установлено, что 44-летний житель столицы предоставляет свою квартиру на 11-й Парковой улице наркозависимым людям с целью совместного употребления запрещенных средств и веществ...

«Оперативники ОНК УВД по ВАО ликвидировали притон для потребления наркотических средств в районе Северное Измайлово», – сообщила заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по г. Москве Екатерина Гузь.Оперативниками установлено, что 44-летний житель столицы предоставляет свою квартиру на 11-й Парковой улице наркозависимым людям с целью совместного употребления запрещенных средств и веществ, а также сам изготавливает наркотическое средство – первитин.Ранее в подъезде дома в разное время были задержаны наркозависимые лица, посещавшие квартиру подозреваемого. Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию они находились в состоянии опьянения, вызванного употреблением наркотических средств.В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан в своей квартире.При обследовании жилого помещения полицейские обнаружили и изъяли 10 шприцев с остатками вещества, 2 самодельные курительные трубки, электронные весы и другие предметы, используемые для употребления наркотических средств, а также сверток с изготовленным веществом, весом около 1 грамма. Исследованием установлено, что в изъятых шприцах и свертке содержится наркотическое средство – производное N-метилэфедрона и психотропные вещества – амфетамин и производное амфетамина (фторамфетамин).Дознанием ОМВД России по району Северное Измайлово возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» и 232 УК РФ «Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73