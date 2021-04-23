В этом году фестиваль посвящен 60-летию первого полета человека в космос.

В этом году фестиваль посвящен 60-летию первого полета человека в космос и прошёл под девизом: «Если звезды зажигают – значит – это кому-нибудь нужно?».В этом году зажечь свою звезду пробовали 10 команд, которые представляли 11 институтов ВлГУ. К слову, Студвесну ежегодно ждут не только студенты, но и выпускники университета. У них — свои команды-фавориты. Есть такая и у ректора ВлГУ.Анзор Саралидзе, ректор ВлГУ: «Самая любимая команда у меня - команда Владимирского Государственного университета. Я всегда жду этого момента, чтобы встретиться со студентами в одном помещении, в одном зале и даже на одной сцене. Для того чтобы сверить часы, насколько я оторвался от молодости молодежи, как правило - все еще совпадает. Я всегда в ожидании яркости, шутки эстрадных выступлений».Вуз поддерживает творческие стремления ребят, их желание заявить о своих талантах. Ведущие, актеры, солисты, режиссеры и организаторы… Возможно, для кого-то из них «Студенческая весна» – первый шаг к профессиональному занятию творчеством. И у каждой команды — свой путь: кто-то искал звезду в космосе, кто-то — среди персонажей фильмов. За время подготовки к конкурсу стало понятно: преодолеть трудности поможет команда.Юлия Попкова, студентка Педагогического института ВлГУ: «Очень крутые эмоции, зал заряжает и очень крутые эмоции от команды. Мы с командой очень сплотились за время «Студвесны», это очень круто».Елизавета Зайцева, студентка Института экономики и менеджмента ВлГУ: «Пока мы тренировались все это время, мы сплачивались все больше и больше. Я даже не ожидала, что так получится. Разумеется, я приду на следующий год».Зажечь не только звезды, но и сердца - зрителей и жюри - смогли все команды ВлГУ. Каждая получила приз в своей номинации - за лучшие костюмы, вокал и хореографию... А победила команда Института архитектуры и строительства.Анастасия Ханбабаева, студентка Института архитектуры, строительства и энергетики ВлГУ: «Эмоции колоссальные, мы очень долго этого ждали и очень долго к этому шли. И, наконец-то, мы дождались этого, мы очень рады!»Победа в номинации «Она согласна» - у Валерии Яшиной: на концерте ей сделали предложение руки и сердца. Кстати, Валерия и Илья - капитаны команд-призеров. А по традиции, ВлГУ награждает поездкой победителей и призеров. И, возможно, в путешествие капитаны отправятся уже семьей.Екатерина Таманова, Наталья Головешкина, Александр Чунаев«Вести-Владимир»