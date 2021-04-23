Без объяснения причин Минкульт расторг с ней контракт.

Без объяснения причин Минкульт расторг с ней контракт.Сама Светлана Евгеньевна рассказала "Вестям", что сегодня утром ее вызвали в министрство культуры, где и.о. министра Сергей Обрывалин вручил ей приказ о расторжении с ней контракта.- Самый главный вопрос сейчас: в какие руки попадет музей, - отметила она. - Сделано так много, и так много новых проектов сейчас в процессе реализации... что это обязательно должны быть по-настоящему профессиональные руки.Напомним, что она практически всю жизнь проработала во Владимиро-Суздальском музее-заповеднике, начав с должности экскурсовода. И 9 дет возглавляла ВСМЗ, став преемницей его основательницы Алисы Аксеновой.