Это место называется Заводь Лопата и оно является памятником природы.

Сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий Владимирской области обеспокоены засорением подведомственных им объектов.Туристы, путешествуя по региону, оставляют после себя различный мусор и кострища. Работникам Дирекции приходится постоянно следить за состоянием уникальных мест и очищать их от свалок своими силами.Например, они на своей странице в опубликовали фотографии оставленного мусора в микрорайоне Лунево города Владимира. Это место называется "Заводь Лопата" и оно является памятником природы.Дирекция ООПТ убедительно просит не оставлять мусор в заповедных местах Владимирской области. Это последние территории сохраняющие красоту настоящей природы, неизмененной человеком. Берегите природу!