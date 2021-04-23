Специалисты МКУ «Благоустройство» подготовили более 60 сортов растений.

Специалисты МКУ «Благоустройство» подготовили более 60 сортов цветов - тагетисы, бегония, колеусы, пеларгония, цинерария, целозия, гвоздика, петуния. Всего в городские клумбы высадят более 250 тысяч растений. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.В первую очередь цветники разобют центре города, затем в парках Липки и Пушкина, на улице Георгиевской и Спасском холме. Яркие бутоны украсят въезды в город, клумбы во всех микрорайонах Владимира.В 2021 году агрономы подготовили новые проекты по оформлению общественных пространств. В частности, на Садовой площади установят новую вертикальную конструкцию и добавят новые цветы - гипсофилу многолетнюю.