26 октября прошлого года в Ковровском районе произошла страшная авария.

26 октября прошлого года в Ковровском районе произошла страшная авария.Пьяный 27-летний водитель «Лады Приоры» выехал на встречную полосу и врезался в «Киа Спектра». 23-летний водитель иномарки от полученных травм скончался в больнице. На минувшей неделе виновник аварии предстал перед судом, сообщилиНа пьяного водителя еще задолго до ДТП обратил внимание Сергей Панков, который сейчас является одним из главных свидетелей по этому делу.Сергей заметил нетрезвого водителя «Лады» и пытался дозвониться в дежурную часть полиции, пока тот еще даже не тронулся. Он беспрерывно звонил около 20 минут. Когда трубку, наконец, сняли, было уже поздно. Автомобилист ехал со стороны Коврова в сторону п. Малыгино по темноте без света, Сергей ехал за ним. По его словам, водители, которые успевали заметить «Приору», чудом уворачивались от столкновения.23-летний Артем Гудков ехал по своей полосе в районе малыгинского карьера. На повороте на скорости в него влетела та самая «пьяная Приора». Водитель иномарки не выжил. Виновника ДТП обвиняют сразу по двум статьям – повторное вождение в нетрезвом виде и нарушение пьяным водителем ПДД, повлекшее смерть человека. По первой ему светит до двух лет лишения свободы, по второй - от 5 до 12.На судебном заседании представитель потерпевших заявил гражданский иск от отца погибшего парня. Он просит взыскать с виновника ДТП 1 000 000 рублей в качестве морального вреда и еще чуть больше полумиллиона за расходы на погребение, адвоката и стоимость разбитого автомобиля сына. Возможно, мама Артема позже тоже заявит иск на компенсацию морального вреда.Следующее судебное заседание назначено на 12 мая. В этот день планируют допросить еще нескольких свидетелей.