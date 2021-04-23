В результате аварии ребёнок госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой лба и ушибом правого коленного сустава.

В Коврове водитель «Нивы» сбил 9-летнего мальчика на нерегулируемом пешеходном переходе. ДТП произошло 20 апреля в 09:05 возле дома №19 на улице Абельмана.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, находившийся за рулём мужчина 1956 года рождения, совершил наезд на пешехода 2012 года рождения, который пересекал проезжую часть.В результате аварии ребёнок госпитализирован в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением мозга, гематомой лба и ушибом правого колена.Ранее мы сообщали, что во Владимире на «зебре» водитель автобуса девушку.