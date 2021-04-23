Сообщение о пожаре автомобиля поступило накануне с улицы Комсомольская у д.95.

Сообщение о пожаре автомобиля поступило накануне с улицы Комсомольская у д.95.На момент прибытия пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение автомобиля. Пожарные оперативно ликвидировали пожар на площади 4 кв. м. Погибших и пострадавших нет, сообщила пресс-служба МЧС по Владимирской области.К ликвидации пожара привлекалось 2 единицы техники, 6 человек личного состава. Дознаватели МЧС России устанавливают причину пожара.