"По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержаны четверо мужчин и женщина, подозреваемые в хищении денежных средств граждан путем мошенничества.В полицию с заявлениями обратились более 120 граждан. Потерпевшие сообщили, что в офисе микрофинансовой компании, расположенном в Печатниковом переулке, ими были заключены договоры займа и внесены крупные суммы денежных средств. Согласно документам предполагались ежемесячные выплаты от паевого взноса в размере от 17 до 24%. Однако в последующем организация не выполнила взятые на себя обязательства.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что представители компании, действуя в составе организованной группы, разработали схему хищения денежных средств граждан по принципу финансовой пирамиды. Они обещали ежемесячные выплаты в виде процентов. С целью создания видимости выполнения взятых на себя обязательств злоумышленники некоторое время выплачивали деньги за счет новых вкладчиков. В основном же полученные средства выводились через аффилированные организации и похищались.По предварительным данным, сообщники получили от потерпевших свыше 460 миллионов рублей.По всем фактам противоправной деятельности возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 159 УК РФ.Пятеро подозреваемых были задержаны. В настоящее время им предъявлены обвинения в инкриминируемых деяниях и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Предварительное расследование продолжается», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк