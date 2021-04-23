С возгоранием борется администрация Петушинского района.

Администрация Петушинского района зафиксировала возгорание на закрытом полигоне для вывоза ТБО в Покрове. В официальном сообществе мэрии в соцсетях несколько видео и фотографий.Сообщается, что разработана дорожная карта по недопущению распространения очагов пламени. Ответственные лица должны регулярно мониторить ситуацию на свалке, создать запасы грунта, потушить огонь, недопустить повторный завоз мусора на полигон и провести промежуточные обследования.Также на данный момент ведётся поиск средств для разработки ПСД по рекультивации объекта. По данным департамента природопольнования, ценник составляет 5-6 млн рублей.