Подросткам напомнили об ответственности за участие в противоправной деятельности.

В рамках операции «Твой выбор», направленной на предупреждение подростковой преступности и предотвращение вовлечения несовершеннолетних в деструктивную деятельность, во Владимирской области полицейские провели цикл мероприятий со школьниками.В Собинском районе инспекторы ПДН напомнили, с какого возраста несовершеннолетний может быть привлечен к законодательной ответственности. Особое внимание было уделено правовым нормам в области противодействия экстремизму и терроризму. Полицейские призвали быть внимательными при общении в сети с незнакомцами.В Кольчугино правоохранители, обращаясь к подросткам, которые скоро отправятся на летние каникулы, напомнили о важности здорового образа жизни, вреде курения и потребления алкоголя. Также в рамках акции сотрудники полиции посетили по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в ПДН. С подростками и их родителями сотрудники полиции провели профилактические беседы.Акцию поддержали и в Юрьев-Польском районе. В образовательных учреждениях полицейские провели мероприятия, направленные на формирование негативного отношения подростков к противоправному поведению.