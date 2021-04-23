В пятницу, 16 апреля, в конгресс-центре Технопарка «Сколково» состоялась итоговая коллегия Росреестра. В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента РФ, Совета ..

В пятницу, 16 апреля, в конгресс-центре Технопарка «Сколково» состоялась итоговая коллегия Росреестра.В мероприятии приняли участие представители Администрации Президента РФ, Совета Федерации и Государственной Думы, Счетной палаты, федеральных и региональных органов государственной власти, Генерального штаба Вооруженных сил РФ и Банка России, а также представители профессионального и бизнес-сообщества, в том числе члены Общественного совета при Росреестре и РАН, ректоры профильных вузов, руководство центрального аппарата, территориальных органов, подведомственных организаций Росреестра и АО «Роскартография».Владимирскую область на заседании представлял руководитель Управления Росреестра по Владимирской области Алексей Александрович Сарыгин.В ходе заседания участники обсудили основные законодательные инициативы в области гражданского оборота недвижимости, повышение качества оказания государственных услуг в электронном виде, цифровую трансформацию и реинжиниринг процессов ведомства, реализацию эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости (ЕИР), развитие геодезии и картографии.Мероприятие открыл руководитель Росреестра Олег Скуфинский. Глава службы рассказал об основных результатах работы в 2020 году и обозначил цели на 2021 год.По словам Олега Скуфинского, переход на единую систему ФГИС ЕГРН планировался с 1 января 2017 года, однако процесс завершен только в октябре 2020 году. При этом более 70% от общего объема данных в ЕГРН было перенесено в прошлом году.Важнейшим для ведомства является показатель электронных услуг. В настоящее время 79% всех услуг ведомства оказывается в цифровом формате, из них в электронном виде предоставляется 31% учетно-регистрационных действий и 91% сведений ЕГРН. Доля электронной ипотеки на конец 2020 года составила 37,4%.Необходимо отметить, что Управлением Росреестра по Владимирской области уже ведется работа по исполнению поставленных задач по каждомуотдельному направлению.Одним из наиболее значимых направлений деятельности Управления Росреестра по Владимирской области является осуществление государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета.По итогам 2020 года общее количество зарегистрированных прав, ограничений, обременений объектов недвижимости составляет 307 036.Общее количество принятых запросов о предоставлении информации из ЕГРН (с учетом запросов, обрабатываемых Филиалом) в 2020 году увеличилось и составило 541178, что на 26% больше, чем в 2019 году.С 2020 года в рамках реализации Постановлений Правительства Российской Федерации запущены проекты «Льготная ипотека» и «Сельская ипотека», в связи с чем в ЕГРН внесено 1537 записи об ипотеке.В 2020 году продолжился рост заявлений, поданных в электронном виде, в том числе представителями ОМСУ/РОИВ. Всего по состоянию на 31.12.2020 в электронном виде было подано 56 542 заявлений, что составляет 35,56% от общего числа поданных заявлений, в том числе от РОИВ/ОМСУ Владимирской области 23992 заявления (78,47% от общего числа), что выше показателей 2019 года (23,83% и 71,12% - соответственно).