Деревянный дом вспыхнул поздно вечером 22 апреля в деревне Елховка. Огнеборцы прибыли на место, впрочем, о пожаре им сообщили слишком поздно. Здание было охвачено пламенем по всей площади.

Деревянный дом вспыхнул поздно вечером 22 апреля в деревне Елховка. Огнеборцы прибыли на место, впрочем, о пожаре им сообщили слишком поздно. Здание было охвачено пламенем по всей площади. Шестеро спасателей потушили дом на 56 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. Причину пожара выясняют дознаватели МЧС.