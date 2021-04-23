Протестующие ворвались в Капитолий в Оклахоме и потребовали от сенаторов пересмотреть правила досмотра темнокожих сотрудниками полиции, передает . Сторонники движения Black Lives Matter устроили ..

Протестующие ворвались в Капитолий в Оклахоме и потребовали от сенаторов пересмотреть правила досмотра темнокожих сотрудниками полиции, передает . Сторонники движения Black Lives Matter устроили очередную волну беспорядков после случайного убийства Данте Райта в Миннесоте. Офицер полиции, проводившая задержание молодого человека, хотела применить электрошокер по убегающему подозреваемому, однако перепутала его с пистолетом. Юноша погиб и по всей стране на улицы вновь стали выходить протестующие.