Чемпионами стали хоккеисты из Новосибирской области.

В Судогде, в Ледовом дворце имени А.П. Рагулина, завершился юбилейный турнир памяти легендарного советского хоккеиста. В 2021 году соревнования собрали восемь детских команд из Архангельской, Владимирской, Ивановской, Кемеровской, Новосибирской, Тверской областей, Удмуртской Республики и Краснодарского края.Финальный матч состоялся 22 апреля. В поединке за золотые медали встречались два «Айсберга» - из посёлка Колывань Новосибирской области и Краснодарского края. После первого периода сибиряки повели 2:0, но их оппоненты из города Горячий ключ отквитали две шайбы. Первую – в начале второго периода, а вторую в середине третьего, когда использовали численное большинство, играя пять на три. Казалось, что овертайма не избежать, но юные хоккеисты из Колывани убежали в контратаку и поставили точку в игре и турнире. Отметим, что бронзу взяли местные воспитанники из команды «Судогодец».В промежутках между посещением и на финал приехал посмотреть губернатор Владимирской области Владимир Сипягин. Из его рук новоиспечённые чемпионы и получили заслуженный кубок.«То, что мы собрались в конце апреля на таком отличном льду, – это ли не достижение? Ещё лет пять назад жителям небольших городов и мечтать не приходилось о современных спорткомплексах. Судогда по праву является столицей детского хоккея в области. Мечта Александра Павловича сбылась. От всего сердца благодарю семью Рагулиных за их важную и полезную для области и всей страны инициативу и её реализацию», – подчеркнул глава региона.Строительство арены в Судогде во многом стало данью уважения трёхкратному олимпийскому чемпиону, десятикратному чемпиону мира Александру Рагулину, который был наставником для хоккеистов из «Судогодца» и поддержал местный чемпионат. Турнир его памяти - визитная карточка Владимирской области и большое подспорье для развития хоккея в регионе.Добавим, что 5 мая Александру Павловичу исполнилось бы 80 лет.