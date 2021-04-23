Работы выполнены за счёт ВСМЗ.

В Успенском соборе Владимиро-Суздальского музея заповедника установили новое световое оборудование.Обновление произведено за счёт средств ВСМЗ. Современное светодиодное оборудование соответствует всем требованиям и ГОСТам. Освещенность не превышает 50 люксов с минимальным влиянием ультрафиолетового и инфракрасного спектров. Нарушение этих правил может привести к выгоранию. К монтажу привлекались сотрудники музея, а также специалисты из Москвы.Благодаря освещению посетители смогут детально рассмотреть старинные фрески храма. Туристы увидят фрагменты орнаментальной росписи XII века в северной галерее храма, а также элементы украшения аркатурно-колончатого пояса первого храма.Напомним, что первое осветительное оборудование установили в соборе в начале 2000-х годов.