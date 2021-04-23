Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе? Чем возмущались? И чему удивлялись?

Репосты, лайки, комментарии. Что обсуждали интернет-пользователи на этой неделе? Чем возмущались? И чему удивлялись? Традиционный сетевой обзор представит Мария Платанюк.Разлив Клязьмы, реки с крыш, везучий пешеход, обращение к поджигателям и карстовое озеро. Самое интересное сетевое- в одном обзоре прямо сейчас.Начнём с красивых вязниковских кадров. Уровень воды в реках постепенно спадает. Но обилие снега подарило действительно мощный весенний паводок. В "Подслушано Вязники" -кадры разлива Клязьмы.И здесь же- катер "Пересвет", который курсирует по Клязьме.А как быть, если реки текут с крыш?У ролика во Владимирском "Послушано"- 21 тысяча просмотров.Вот такое содержание домов, грустно замечает автор поста. Суммы в квитанцию- в этой строке- 900 рублей- вписать не забывают, а что по факту? Это один из домов на Соколова -Соколёнка.А прямо сейчас- ролик из "AlexAutoLife". Их пересматривают пользователи. Замечая, это пешеход точно "родился в рубашке".Шокирующие кадры из Судогодского района. Мертвый скот, по словам пользователей, вывезли с фермы. До деревни Овцыно- всего 1 километр. В этом же паблике- дорога из Судогды в Красное Эхо. Она разбита большегрузами, которые задействованы на строительстве скоростной автомагистрали. Кадры Андрея Волкова.В "Подслушано Ковров"- провал на улице Моховой. Новый асфальт вскрыли для ремонта труб, а вот засыпали кое-как. Здесь же- возгорание на старом кладбище. Деревья упали на могилы и памятники. Тлеет трава. Люди просят власти Коврова навести порядок.По словам ковровских огнеборцев, причина возгорания сразу на трех некрополях: Троицко-Никольском, Андреевском, и в микрорайоне имени Чкалова- сжигание сухой травы. В помощь пламени- ветер, а спасателям приходится действовать как в лабиринте. Протянуть пожарный рукав, не повредив ограды.Это пал недалеко от Боголюбово. А здесь же- снимок огнеборцев из юрьевецкого "Подслушано". "Привет всем поджигателям травушки-муравушки". Надеемся, вы опомнитесь.А эти кадры сняты близ карабановской деревни Комшилово. Выгорели не только гнёзда птиц, огонь едва не уничтожил несколько домов.А далее- вечерняя драка в ковровском троллейбусе 9-ого маршрута. По словам очевидцев, среди пассажиров была и семья с грудным ребёнком. Могли задеть. Но зачинщиков это не остановило.А это перекрёсток Летней и улицы Кошевого. По словам пользователей, мусор растёт не по дням, а по часам. При том, что через дорогу- детская площадка.Далее- бурый медведь, которого хозяин держит в гараже. Изредка выпуская погулять.Автор поста уверяет, кадры - из Кольчугина.А эти медведи "пританцовывают" в Коврове. Белый медведь и панда подарили хорошее настроение не только воспитанникам детского сада, куда приходили на день рождения.Необычный питомец из "Киржач онлайн". Как написал его хозяин, "я не ветеринар, но мой кот, похоже, сломался".Здесь же, по выражению пользователей, вечернее залипательное видео из центрального парка во Владимире.А теперь вместе посмотрим на воронку в карстовом озере Вязниковского района. Видео разместили во владимирском паблике. Действительно "затягивает". Просмотров - почти 73 тысячи.А это "лучшие закаты"- из "Ковровского Подслушано". Медитативные кадры.И в финале- юбиляр этой весны. Жительница Меленковского района Евдокия Ивановна Белова отметила столетие.Пользователи желают ей здоровья. И конечно, ставят лайки.Самое интересное из онлайна, как обычно, обсудим офлайн ровно через неделю. Ваших интересных кадров мы ждём на номер вестийного вацапа. До встречи.