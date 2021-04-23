Владимирцы испытать себя в роли пожарного. 25 апреля 2021 года с 11:00 до 14:00 горожан приглашают владимирские спасатели в Центральный парк культуры и отдыха. Ко Дню пожарного (который отмечается 30

Владимирцы испытать себя в роли пожарного. 25 апреля 2021 года с 11:00 до 14:00 горожан приглашают владимирские спасатели в Центральный парк культуры и отдыха. Ко Дню пожарного (который отмечается 30 апреля) огнеборцы приготовили для жителей Владимира две развлекательные зоны: Первая зона – теплодымокамера, в которой гости смогут в условиях практически нулевой видимости попытаться найти и