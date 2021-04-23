Во Владимире из-за сильных порывов ветра повреждена часть стены Областной детской клинической больницы в микрорайоне Доброе.
Очевидцы момент падения облицовки, которая едва не рухнула на ..
Во Владимире из-за сильных порывов ветра повреждена часть стены Областной детской клинической больницы в микрорайоне Доброе.
Очевидцы момент падения облицовки, которая едва не рухнула на припаркованный возле ОДКБ автомобиль.
Интересно, что рядом с больницей лежат стройматериалы, которые дожидаются ремонта. Напомним, что на обновление двух корпусов поликлиники 240 млн рублей. Фасады входят в смету работ.
Пострадавших нет.