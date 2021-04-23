С ежегодным отчетом о деятельности Контрольно-счетной палаты Владимира выступил ее председатель Николай Русаков.

С ежегодным отчетом о деятельности Контрольно-счетной палаты Владимира выступил ее председатель Николай Русаков.Деятельность Контрольно-счетной палаты в 2020 году была направлена на обеспечение прозрачности использования бюджетного процесса, повышение эффективности и результативности использования бюджетных ресурсов, выявление и предотвращение причин нарушений и злоупотреблений при использовании средств бюджета города, отметил он.Объем проверенных средств составил 7 902,0 млн. руб. Всего было выявлено нарушений и недостатков на сумму 2619,24 тыс. руб., из них: неправомерное использование средств муниципального бюджета 49,98 тыс. руб.; нарушения порядка ведения бухгалтерского учета, составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности - 621,56 тыс. руб.; нарушения при осуществлении муниципальных закупок - 1947,7 тыс. руб.В 2020 году Контрольно-счетной палатой проведено 94 мероприятий, в том числе 90 экспертно-аналитических и 4 контрольных мероприятий на 24 объектах.