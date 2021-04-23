Всего к 22 апреля выявлено 18 пострадавших от нападения насекомого.

Во Владимирской области на 22 апреля зарегистрировано 18 пострадавших от укусов клещей во Владимире, среди которых 7 детей. Мониторинг ведётся Роспотребнадзором с 10 марта.Насемомых удалили, «жертвам» организовано медицинское наблюдение. В изъятых клещах возбудителей опасных инфекций не обнаружено.В пресс-службе Управления Роспотребнадзора напомнили, что родителям следует чаще вести профилактические беседы со своими детьми и соблюдать необходимые меры.