В результате Фемида назначила К.В. Ишутину наказание в виде административного ареста на 15 суток, а В.В. Белякову – на 20 суток.

Октябрьский районный суд Владимира арестовал двух участников несанкционированного митинга в поддержку Алексея Навального. Ими оказались К.В. Ишутин и В.В. Беляков. Об этом сообщает пресс-служба райсуда.Как пишет сайт ведомства, они нарушили требования федерального законодательства о митингах.«Оба приняли участие в массовой акции в количестве около 100 человек, привлекая внимание граждан и средств массовой информации, игнорируя разъяснения полицейских», - уточнили в пресс-службе.В результате Фемида назначила К.В. Ишутину наказание в виде административного ареста на 15 суток, а В.В. Белякову – на 20 суток.