В присвоении денежных средств обвиняется гендиректор предприятия.

В Петушинском районе прокуратура утвердила обвинительное заключение в адрес генерального директора АО «Покровский завод биопрепаратов».Как установило следствие, он знал о задолженности завода по уплате налогов, но в то же время продолжал тратить деньги из личной заинтересованности. В общей сумме было скрыто 11,2 млн рублей. Свою вину мужчина не признал.Дело будет рассмотрено Петушинским районным судом. Как сообщает пресс-служба прокуратуры, гендиректору грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.Фото