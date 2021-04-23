Но только в городах с населением не более 30 тысяч человек.

В городах Владимирской области с населением не более 30 тысяч человек на земле, освободившейся от сноса аварийных домов, разрешили индивидуальное жилищное строительство. Ранее указанные участки можно было использовать только для возведения социальных объектов.Изменения вступили в силу после корректировки договора между Белым домом и Фондом содействия реформированию ЖКХ.Как заверили в обладминистрации, принятые меры позволят увеличить долю индивидуального жилищного строительства в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда».Напомним, что в 2020 году в регионе сдали в эксплуатацию 726 тысяч квадратных метров жилья, среди которых 245 тысяч – многоквартирные дома, 481 – ИЖС.