При этом компания обязана будет засеять аналогичную по площади территорию новыми саженцами.

Во Владимирской области для вырубят больше тысячи гектаров леса. Денежной компенсации за лесосеку регион не получит. Древесина останется в собственности компании «Росавтодор», которая распорядится ей по своему усмотрению. Об этом рассказал директор департамента лесного хозяйства Евгений Малышев.При этом компания обязана будет засеять аналогичную по площади территорию новыми саженцами. Контроль за этим возложен на региональные власти.Напомним, что автомагистраль «Москва-Казань» по территориям Гусь-Хрустального, Петушинского, Собинского, Судогодского, Селивановского и Муромского районов, а также в границах областного центра.В мае в Селивановском и Судогодском районах начнут строительный песок для её возведения. Права пользования месторождениями на 819 га земли переданы на пять лет ООО «Муромская нерудная компания».