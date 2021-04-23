Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале предложил читателям выбрать эффективный способ борьбы с лихачами. По словам председателя ГД, нужно выйти на принятие решений, которые защитят граждан от нарушителей правил дорожного движения.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале читателям выбрать эффективный способ борьбы с "лихачами". По словам председателя ГД, нужно выйти на принятие решений, которые защитят граждан от нарушителей правил дорожного движения.Володин предложил читателям своего телеграм-канала несколько вариантов. Среди них – штрафы, конфискация автомобиля, лишение прав, ограничение свободы, балльная система. Также есть вариант "существующих мер достаточно".Важно искать эффективные методы борьбы с "лихачами", указал спикер. Он отметил, что Дума продолжает обсуждение этого вопроса."Нам необходимо обязательно выйти на принятие решений, которые позволят защитить граждан от нарушителей ПДД», — подчеркнул председатель ГД.По его словам, в ходе обсуждений эксперты и профессиональное сообщество предлагают разные варианты решения проблемы. Один из них предполагает возвращение к существовавшей в СССР балльной системе учета нарушений, уточнил Володин.Такая система сейчас успешно используется в США, Великобритании и Бразилии, отметил спикер Госдумы. Также среди обсуждаемых мер – конфискация транспортного средства, ограничение доступа к госуслугам до погашения штрафов.«Кстати, в большинстве стран со злостными нарушителями борются жестче, чем у нас, при этом имеет место тенденция к ужесточению ответственности», — добавил председатель ГД.По его словам, в Японии нарушителям ПДД грозит до 10 тысяч долларов штрафа, заключение сроков на три года и лишение водительских прав. А в Великобритании ставшее причиной смерти или тяжких увечий агрессивное вождение наказывается лишением свободы на срок до пяти лет, подчеркнул Володин.Одно из самых суровых наказаний грозит "лихачам" в Австралии. "Помимо лишения свободы там могут пожизненно отобрать права при троекратном нарушении. А в некоторых случаях, например при агрессивном вождении рядом со школами, конфискуют автомобиль», — добавил спикер.