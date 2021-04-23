ВТБ Private Banking и ведущий вуз России МГУ им М. В. Ломоносова запустили образовательный проект «Управление семейным капиталом». Программа разработана для владельцев и топ менеджеров российских ..

ВТБ Private Banking и ведущий вуз России МГУ им М. В. Ломоносова запустили образовательный проект «Управление семейным капиталом». Программа разработана для владельцев и топ менеджеров российских компаний. Она представляет собой полугодовое обучение с последующим получением диплома о профессиональной переподготовке. Сегодня состоялось торжественное открытие первого учебного модуля.Цель проекта – дать навыки по обеспечению непрерывности и устойчивости бизнеса. Курс включает в себя следующие модули: стратегическое управление семейным бизнесом, семейными и корпоративными финансами, профессиональные коммуникации и повышение личной эффективности. Отдельный блок будет посвящен инвестициям. Программа даст знания, необходимые для анализа состояния и тенденций финансовых рынков, управления устойчивостью и ликвидностью активов, а также практический опыт в формировании семейного офиса для распоряжения собственностью и инвестициями. На примере Сингапура также будут рассмотрены традиции и опыт азиатских бизнесменов.В числе лекторов программы – ведущие профессора МГУ и руководители крупнейших компаний. После трех дней обучения с посещением лекций программа будет переведена в онлайн-формат под менторством Школы государственной политики Ли Куан Ю при национальном университете Сингапура.«Лучшие инвестиции – это инвестиции в образование. Участники программы получат уникальный опыт и знания, необходимые для успешного развития бизнеса и организации его преемственности будущим поколением», - отметил старший вице-президент, руководитель ВТБ Private Banking Дмитрий Брейтенбихер."Экономический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова уделяет большое внимание развитию лучшей практики корпоративного управления, обучению директоров, топ-менеджеров, собственников. С особенным вниманием мы относимся к совместной программе с ВТБ "Управление семейным капиталом". Не секрет, что сегодня Россия находится на важном переходном этапе - переходе от первого "постсоветского", "комсомольского" поколения собственников ко второму. И нужно помнить, что первое поколение собственников никто не обучал и не готовил к этой передаче: культура владельческой преемственности была утрачена у нас после 1917 года. Именно поэтому факультет, вместе с ВТБ Private Banking настроен вместе построить ведущий центр компетенций по обеспечению преемственности бизнеса, обучению особенностям и специфике ведения семейного бизнеса и управления семейным капиталом в России. Успешные бизнес-династии могут внести важный вклад в развитие и долгосрочное процветание российской экономики", - отметил Александр Аузан, декан экономического факультета МГУ, д.э.н., профессор, член совета директоров ПАО «Северсталь», АО «РВК», ООО» ВЭБ инвестиции».