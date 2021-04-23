Всем туристам, прибывшим в страну после 1 мая, необходимо будет в срок до 5 дней с момента выезда сдать ПЦР-тест на ковид, а результаты опубликовать на госуслугах.

Наступает пора отпусков, а значит заболеваемость коронавирусом вновь может пойти вверх. В связи с этим всем туристам, прибывшим в страну после 1 мая, необходимо будет в срок до 5 дней с момента выезда сдать ПЦР-тест на ковид, а результаты опубликовать на госуслугах.Исследование проводится в поликлинике по месту жительства или в частном медучреждении на платной основе. По ОМС расходы на анализы не предусмотрены.За нарушение требований Роспотребнадзора предусмотрен штраф: для граждан - от 15 до 40 тысяч рублей, для организаций — от 200 до 500 тысяч рублей.Как сообщили в ведомстве, с 1 августа 2020 года по 21 апреля 2021 года во Владимирскую область прибыло около 20 тысяч человек, из которых 560 не внесли результаты теста. У 120 таких туристов диагностирован Covid-19. На нарушителей составлено 560 протоколов. Общая сумма штрафов составила 4 миллиона 345 тысяч рублей.На сегодняшний день в России выявлено 192 случая заражения «британским штаммом» и 21 — «южноафриканским».Эпидситуация стабилизировалась, но как отметила пресс-секретарь регионального Роспотребнадзора, отменять масочный режим никто не собирается.