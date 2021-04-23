Она похитила деньги у своего работодателя.

В Коврове 45-летнюю местную жительницу приговорили к условному сроку за присвоение 250 тысяч рублей.Как сообщает пресс-службе Следственного комитета Владимирской области, она признана виновной в присвоении средств работодателя в крупном размере. В период с февраля по апрель 2019 года женщина через онлайн-банк перевела на свой счёт вышеуказанную сумму. Деньгами она распорядилась по своему усмотрению.В результате суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на два года условно с аналогичным испытательным сроком.