С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20423 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18182 пациента. В стационарах лежит 245 жителей, из них 142 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1672 заболевших.

Как сообщает пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 25 новых случаев заражения Covid-19.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти 71-летнего мужчину.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл 16 костромичам. Три человека заразились ковидом в Волгореченске. Ещё двое инфицированных зафиксированы в Нее. По одному – в Островском, Макарьеве, Галиче и Красносельском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 заболело 20423 человека. Врачам удалось поставить на ноги 18182 пациента. В стационарах лежит 245 жителей, из них 142 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 1672 заболевших.