45-летняя женщина признана судом виновной в присвоении денег в крупном размере.

45-летняя женщина признана судом виновной в присвоении денег в крупном размере.Следствием и судом установлено, что обвиняемая в период с февраля по апрель 2019 года, занимая должность бухгалтера, находясь по месту работы, используя программное обеспечение «онлайн-банк», противоправно и безвозмездно перевела со счета своего работодателя на подконтрольный ей счет более 250 тысяч рублей, сообщила пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области.В дальнейшем осужденная обналичила указанную сумму и распорядилась ей по своему усмотрению.Вину в совершенном преступлении женщина признала полностью, в содеянном раскаялась. Суд назначил ей наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.