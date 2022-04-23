На борьбу с растением выделили 12 млн рублей.
В 2022 году на борьбу с борщевиком владимирские власти выделили 12 млн рублей. Об этом рассказал Александр Авдеев.
Три жалобы на заросли опасного растения поступили губернатору во время прямой линии. Жители региона попросили обратить внимание на Юрьев-Польский район.
«Возьму эту ситуацию на контроль», - прокомментировал он истребление кустарников в Юрьев-Польском.
Напомним, что для владельцев сельхозземель, которые не следят за состоянием вверенных территорий, предусмотрены штрафы.
Борщевик Сосновского опасен для человека выделяемым соком, который при попадании на кожу вызывает сильные ожоги.