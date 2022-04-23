На борьбу с растением выделили 12 млн рублей.

В 2022 году на борьбу с борщевиком владимирские власти выделили 12 млн рублей. Об этом рассказал Александр Авдеев.Три жалобы на заросли опасного растения поступили губернатору во время прямой линии. Жители региона попросили обратить внимание на Юрьев-Польский район.«Возьму эту ситуацию на контроль», - прокомментировал он истребление кустарников в Юрьев-Польском.Напомним, что для владельцев сельхозземель, которые не следят за состоянием вверенных территорий, предусмотрены штрафы.Борщевик Сосновского опасен для человека выделяемым соком, который при попадании на кожу вызывает сильные ожоги.