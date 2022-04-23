Уже вывезено более 300 тонн мусора.

Во Владимире 23 апреля на субботник вышли более 16 тысяч человек. Об этом рассказал мэр города Андрей Шохин в своём телеграм-канале.«Уборка ведётся в парках и скверах, на улицах и во дворах. В зоне особого внимания - ликвидация стихийной свалки на улице Полины Осипенко. Уже вывезено более 300 тонн мусора», - подчеркнул градоначальник.Горожане также наводят порядок в парке у ДДюТ, в Патриаршем саду, в Центральном парке культуры, на участках вдоль трассы М-7, на Судогодском шоссе, на дороге в сторону Юрьев-Польского, у школ, спорткомплексов, а также во дворах многоквартирных домов. Власти обеспечили владимирцев инвентарём, перчатками, мешками для мусора, уборочной техникой.Первый заместитель главы администрации города Владимир Гарев доложил, что на 12 часов в мероприятии принимают участие сотрудники более 500 предприятий и организаций. Привлечено свыше 120 единиц коммунальной техники. Приемка мусора будет проводиться «до последней машины».