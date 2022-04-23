Возгорание произошло в одной из квартир в многоквартирном доме в посёлке Тасинский Бор. На момент...

Возгорание произошло в одной из квартир в многоквартирном доме в посёлке Тасинский Бор.На момент прибытия пожарных подразделений в доме наблюдалось сильное задымление. Сотрудникам МЧС удалось оперативно ликвидировать возгорание на площади 3 квадратных метров. Пострадала внутренняя отделка помещения и имущество.Никто из жильцов дома не пострадал.На пожар привлекалось 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливают причину случившегося.Фото: pixabay.com