Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 25 апреля по 1 мая 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 25 апреля по 1 мая 2022 года.Эта неделя – как весенняя погода: капризна и непредсказуема. Знаете, как это бывает: выходишь из дома майским утром – птички поют, солнышко светит, а к вечеру вдруг гроза как бабахнет! Вот примерно по такому сценарию последняя апрельская неделя и пойдет.С понедельника по четверг звезды будут всячески демонстрировать свое миролюбие и хорошее воспитание. Луна за эти дни пройдется по Марсу, Венере, Венере, Нептуну и Юпитеру, активируя и запуская их качества высшего уровня.Нам всем вдруг станет легче дышать, появятся надежды и осторожный оптимизм, планы на майские праздники и вообще на будущее.Мысли перестанут пугать, появится более четкая картинка будущего, ведь Меркурий помашет ручкой коварным Лунным узлам и твердой поступью двинет вперед. Это идеальное время для завершения процессов, подписания договоров, сдачи экзаменов.Вторник, среда и четверг обещают наполнить нас светлыми чувствами, радостью и духовностью. Не обойдется без иллюзий и самообмана! И все же движущей силой будут не корыстные, а благородные побуждения.Но чем ближе выходные, тем больше серых красок: в пятницу наступит пауза, а в субботу произойдет солнечное затмение в Тельце. Торжество материального мира над ментальным, прозы жизни над идеалистичными устремлениями.Присутствие Урана в затмении обещает нам перемены, причем именно земные, практичные, которые касаются каждого. Это деньги: работа банков, цены, а также результаты труда, «кубышка», куда мы складываем нажитое. Это привычный там уклад жизни, цели (то, что мы считаем успехом).Особенность этих изменений в том, что их, увы, нельзя отменить – затмение работает только в одну сторону. Нам придется адаптироваться к новым реалиям, учиться чему-то новому!ОвенОвны прочувствуют наиболее полно весь спектр причудливых контрастов этой недели. Вас может бросать от слез восторга по поводу пасхи к сермяжным вопросам посадки огорода и обратно. Следите за новостями, касающимися денег, заработков – в этом секторе могут произойти самые значимые события.ТелецПрекрасное самочувствие и боевое настроение в понедельник и вторник грех не использовать! Назначайте на эти дни дела, которые требуют усилий. Вторая половина недели менее предсказуема (Уран начинает влиять на Солнце), а выходные и вовсе прогнозировать сложно. Дайте себе отдых и проведите уикенд так, как получится.БлизнецыДо пятницы вы будете вариться в тех же проблемах, что и в марте-апреле. Подводите итоги, закрывайте нерешенные вопросы. С пятницы, когда Меркурий войдет в ваш знак, вектор постепенно начнет меняться – будет больше новой информации, планов на будущее. Затмение коснется ваших глубоко личных дел, тайников души.РакС понедельника по среду, пока Луна будет шествовать по водному знаку Рыбы, вы можете ни о чем не беспокоиться: дела будут идти своим чередом. Хотя эмоций ожидается много, они не окажут большого влияния на вашу жизнь. Ближе к затмению появятся новые задачи, необходимость общаться, выходить в люди.ЛевВас ждут необычные переживания, возможно страхи, суть которых спрятана где-то глубоко в вашей жизненной истории. Многим Львам придется решать проблемы долгов, кредитов, причина которых все там же – в подсознании. Затмение покажет, куда вам двигаться дальше в глобальном плане, но не сразу, а ближе к середине мая.ДеваВы сделаете немало выводов об отношениях, откроете для себя законы любви и ненависти, выведете собственные правила. Да, все это досталось вам не просто так, пришлось набить свои шишки, но плоды того стоят. Затмение не станет для вас большим потрясением, вы уже готовы внутренне к тому, что будет.ВесыВесам следует быть очень осторожными и бережно заботиться о своем здоровье. Ковид никуда не ушел, и другие инфекции тоже. Не забывайте принимать предписанные вам лекарства, больше гуляйте. Затмение принесет перемены в финансовом секторе – что-то придется менять.СкорпионМного любви и романтики – это приятно, но все же не забывайте наводить резкость и включать холодный расчет. Если вы творческая личность, то неделя поможет сделать столько, сколько вы обычно делали за месяц! Затмение станет проверкой для отношений – вы поймете, что делать дальше.СтрелецВсю неделю Стрельцы будут сосредоточены на делах дома и семьи, недвижимости, родственников, детей. Суета, связанная с этим, окажется приятной и будет скорее вдохновлять, чем раздражать. Затмение поможет отказаться от вредных привычек и всерьез заняться здоровьем.КозерогПлутон в вашем знаке будет постоянно держать связь с Меркурием, так что вас точно не унесет в море эмоций и абстрактных мечтаний. Вы будете, как всегда, демонстрировать здравый смысл и логичность. Затмение в родственном знаке Телец заставит задуматься о том, что вы делаете, чего достигли.ВодолейВам лучше отказаться от денежных операций и крупных покупок на всю неделю, потому что в финансовом море вы будете выглядеть маленькой, плохо управляемой лодочкой. Творчество или занятия с детьми будут лучшей заменой. Затмение поднимет вопросы переезда или ремонта, семейных проблем.РыбыВ вашем знаке произойдет так много астро событий, что совершенно невозможно предсказать, как это проиграется в жизни каждой отдельной взятой Рыбы. На всякий случай не планируйте на эту неделю много дел, чтобы не разрываться между ними. Затмение изменит ваш круг общения или отношения с кем-то. Причем навсегда.