Свою веру на Руси люди всегда доказывали добрыми делами. И божьим наказанием считали не бедность, а...

Свою веру на Руси люди всегда доказывали добрыми делами. И божьим наказанием считали не бедность, а богатство. Заповеди нестяжательства всегда следовало русское купечество. Как купцы защищали соотечественников от нищеты, и какой вклад вносили в развитие родины? Прогуляемся вместе по древнему Суздалю.Взгляд с прищуром, живот, сапоги гармошкой... Невежественные, стремящиеся к обогащению люди, тёмное царство, деспоты - такими представали купцы в русской литературе. Но есть и противоположный образ. Благодетели, люди чести, патриоты. Это тоже о купцах. Достаточно вглядеться в портреты в залах суздальского Кремля. Энциклопедия судеб, характеров, достоинств. В российской провинции в конце 18 столетия даже появился особый жанр - купеческого портрета. Модель изображается по грудь. Всё внимание - лицу. Портрет был призван показать потомкам заслуги рода, подать пример славной жизни.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “Это люди не рядовые для Суздаля, много сделавшие для Суздаля».Благотворительность и меценатство подкреплялись не только христианскими принципами, но и стремлением оставить о себе память. Суздаль и в наши дни хранит наследие купечества.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “Ну вот возьмем Василий Михайлович Блохин. И в 30-е годы 19 века основал в Суздале самую большую в то время богадельню в губернии для бедных суздальцев, не могущих пропитываться своими трудами, больных, увечных, Не просто построил здание, но и обеспечил ее существование на процент от капитала в опекунский совет. До революции”.Архитектурная постройка в стиле ампир, с домовой церковью, сферическим куполом, колоннами и фронтонами. В прошлом - богадельня, а ныне художественно-реставрационное училище. В мае 1837 года учреждение посетил будущий император Александр Второй. В преддверии такого редкого для провинции события Блохин сделал еще одно пожертвование, благодаря которому бедные девицы будут получать приданое. Дела ради Блохин и до царя мог дойти.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “И еще заметный жест - шуйское шоссе в стороне от города. Призвал суздальцев хлопотать перед царем о том, чтоб было соединено с суздалем. и сам взялся это делать. поехал - встретился с царем. но реализовано не было”.Помогать, развивать, вкладывать, сочувствовать- дело для купцов богоугодное. Продолжит начатое Блохиным Владимир Яковлевич Менци. Всеми уважаемый городской доктор ведал земской больницей, медицинской частью монастырей, духовного училища . Даже умер у постели больного- рассказывает Алла Зайкова. Рядом с Менци- портреты Шишкиных. Василий Иванович был городским головой во время строительства богадельни, доверенным лицом Блохина. Прекрасный пример для своего сына- Ивана, который также многое сделал для родного Суздаля.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “В конце 19-ого века 2 богадельни- одна в Покровском монастыре и одна в городе на зластоустовском приходе - шишкинский дом призрения бедных”.Шишкинских домов в Суздале много. Этот когда-то был выкуплен в частном порядке купцом Иваном Гавриловичем Вихревым. Здесь был основан приют для мальчиков.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “Были мастерские, где мальчиков учили переплетному делу...столярному, они тут же и жили, тут же и учились. но приюты были немногочисленные, тот дом и рядом флигель”.Но в охранную табличку вкралась досадная ошибка, говорит Алла Зайкова. Вместо Вихревского- Шишкинский приют. Исправить - долгая процедура. Таким дом значится в государственном каталоге объектов культурного наследия. Да и само состояние памятника не радует.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “Памятник чтобы его отреставрировать - целая история. Проект, историко-культурная экспертиза..даже чтобы выполнить фасадные работы..поэтому всё надо выполнять . Если квартиры приватизированы- людям затратно это сделать...Не знаю что будет дальше- не знаю...таких домов много”.Суздальские купцы заслуживают благодарной памяти, подчёркивает Алла Зайкова. Благодаря их трудам и вкладам захолустный городок превратился в достопримечательность владимирской земли. Благодаря купцам Жинкиным в Суздале не только появились новые объекты, но и сохранились древние.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “Можем видеть башню Спасо- Евфимиева монастыря 02.09 которую чуть ли не собирались разобрать из-за аварийного состояния. он выделил свои деньги на ее реставрацию. А проект выполнил губернский архитектор Артлебен”.Купцы во многом определили стиль Суздаля, его облик. В городе-музее каждый дом - история.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея-заповедника: “Здесь жила известная купеческая фамилия Бибановых...на примере этого дома резьбе резчиков суздальских. 19 века когда застраивалась ярославская сторона”.Рисунки на наличниках и подзорах- отдельный вид искусства. А вот архитектура домов, где низ каменный, а верх деревянный, уже кажется привычной. Среди них и дом купца Агапова - постройка второй половины 19 века. На первом этаже располагалась кузница, позднее мельница. Также Агаповы торговали обувью и книгами.Алла Зайкова директор Суздальского филиала Владимиро-Суздальского музея- заповедника: “У него дома была хорошая библиотека .Были и свои знаки книжные - эсклибрисы. И он торговал книгами. В Суздале в н. 20 века было около 10 книжных магазинов. А сейчас у нас в Суздале ни одного книжного магазина нет”.Богатство обязывает, наставляли купцы своих детей. Обязывает служить людям. В доме Агаповых 10 лет назад открыли экспозицию "Портрет в интерьере". Она стала посвящением всем жертвователям и патриотам, истинным отцам Суздаля.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов Вести- Владимир.