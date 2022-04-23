Как сообщается на сайте РЖД, изменения в расписании произойдут в связи с проведением работ по...

Как сообщается на сайте РЖД, изменения в расписании произойдут в связи с проведением работ по ремонту железнодорожной инфраструктуры. «Ласточки», курсирующие по маршруту Москва – Иваново – Москва отправлением 8 и 9 мая, будут отправляться и прибывать на Восточный вокзал.