Величественные птицы буквально заполонили Куршскую косу.

Величественные птицы буквально заполонили Куршскую косу.В национальном парке "Куршская коса" Калининградской области обосновалась целая колония великолепных серых цапель. У этих птиц сейчас в самом разгаре период гнездования. Пернатые расселись по гнездам, обустроенным на высоких и еще голых деревьях. Благодаря отсутствию пышной листвы, цапли хорошо заметны на видео, снятом сверху.Сотрудники национального парка отмечают, что цапли являются важной составляющей природного многообразия Куршской косы, как и сам лес, в котором они поселились. В период массового гнездования уникальных птиц гуляющие по заповеднику посетители должны вести себя особенно тихо и аккуратно, чтобы не потревожить настроенных на продолжение рода пернатых.