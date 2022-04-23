Сегодня митрополит Владимирский и Суздальский Тихон проведет ночное богослужение в Успенском...

Сегодня митрополит Владимирский и Суздальский Тихон проведет ночное богослужение в Успенском кафедральном соборе Владимира. В них примут участие и первые лица области. Завтра в 11 утра будет организован пасхальный звон на звоннице Успенского собора. А в 17.00 у Золотых ворот встретят благодатный огонь. Его примет епископ Стефан. После раздачи огня и перенесения его в Успенский собор - под сводами главного храма владимирской земли начнется Пасхальный концерт. На тематические мероприятия в честь светлого Воскресения Христова приглашают в воскресенье и владимирские парки.