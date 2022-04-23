Мужчина получил 1,6 лет условно за смертельное ДТП. По его вине погибла супруга. Судом установлено, что 10 января 2022 года, дневное время суток, двигаясь на автомобиле по автомобильной дороге

Мужчина получил 1,6 лет условно за смертельное ДТП. По его вине погибла супруга. Судом установлено, что 10 января 2022 года, дневное время суток, двигаясь на автомобиле по автомобильной дороге «Коломна -Кольчугино – Александров – В.Дворики», К. не справился с управлением транспортного средства, произвел выезд на встречную полосу движения, допустил столкновение со встречным автомобилем. В результате ДТП супруга К., ехавшая с ним