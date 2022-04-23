Сегодня в областном центре прошёл весенний общегородской субботник. По предварительным данным, на...

Сегодня в областном центре прошёл весенний общегородской субботник. По предварительным данным, на улицы города вышли около 16 тысяч владимирцев.Коллективы предприятий и организаций убирали закрепленные территории ранее, в формате «санитарных пятниц». А вот уборку придомовых территорий и дворов осуществляли просто неравнодушные владимирцы.По данным штаба, на 16.00 из города вывезено свыше 300 тонн уличного мусора. Приемка мусора будет проводиться «до последней машины».Фото: Администрация города Владимира